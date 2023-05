Изменивших песни о России артистов назвали инструментом информационной войны

Продюсер Рудченко назвал изменивших песни о РФ артистов инструментом информационной войны

Фото: AUG / face to face / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко назвал музыканта Пола Маккартни, певца Стинга, группу Scorpions, а также других артистов, изменивших строчки своих песен о России и отказавшихся выступать на территории РФ, инструментом информационной войны. Беседу с ним публикует News.ru.

Музыкальный критик рассказал, что наблюдает отработку определенной повестки по одному и тому же сценарию, а также поддержку информационной войны «посредством звезд и публичных личностей».

«Мы это уже наблюдали в Америке, как, например, Мадонна и другие артисты выступали за одну или другую сторону, получали гонорары или другие коврижки. Им давали должности, та же Леди Гага получала государственную должность. Они однозначно являются инструментом информационной войны», — отметил Рудченко.

Ранее певец Стинг заявил, что думает об украинцах во время исполнения песни Russians, а Пол Маккартни отказался выступать на сцене со своей композицией Back in the U.S.S.R. Группа Scorpions заменила строчки трека Wind of Change о Москве и Парке Горького.

Ранее народная артистка РСФСР Людмила Зайцева обвинила украинских артистов в русофобии.