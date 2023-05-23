Россия запустит первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА»

Ракету «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый стол Восточного

Ракету «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывезли на стартовый комплекс 1С космодрома Восточный. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram.

Пуск носителя с разгонным блоком и космическим аппаратом, предназначенным для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли, запланирован на 27 мая в 00:15 по московскому времени.

В марте госкорпорация сообщила, что «Кондор-ФКА» прибыл на Восточный.

В том же месяце представитель «Роскосмоса» Виталий Мироничев заявил, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» намечен на 2024 год.