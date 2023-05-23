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09:46, 23 мая 2023Ценности

Блогерша с прыщами на лице изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Блогерша Мэди Мерфи с прыщами на лице показала внешность после нанесения макияжа

Кадр: @MADIE_MURPHY / TikTok

Блогерша Мэди Мерфи из Ирландии с дефектами во внешности изменилась до неузнаваемости с помощью популярных косметических процедур. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Cначала юзерша с никнеймом madie_murphy показала свое лицо до перевоплощения. Так, она продемонстрировала многочисленные изъяны в виде прыщей, пигментации на коже, неровного тона лица и кривых зубов. По словам Мерфи, она чувствовала себя неуверенно, в связи с чем решила нарастить волосы, установить виниры и начать правильно ухаживать за лицом.

Затем героиня публикации продемонстрировала свой внешний вид после трансформации. На размещенных кадрах видно, что ее зубы белоснежного цвета выглядят ровными, а на кожу нанесен макияж в нейтральных оттенках. Помимо этого, инфлюэнсерша распустила длинные волосы оттенка блонд, завитые в легкие локоны.

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Подписчики оценили преображение блогерши в комментариях под постом. «Ты так светишься в новом образе!», «Выглядишь просто супер», «Так намного лучше», — заявили они.

В марте популярная американская рэперша Doja Cat показала проблемную кожу на лице. На размещенном снимке 27-летняя исполнительница продемонстрировала внешность крупным планом. Она сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками, и нарастила ресницы. При этом звезда приблизила к камере лоб, на котором было видно несколько десятков прыщей разных размеров.

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Екатерина Ештокина
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