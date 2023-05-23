Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:10, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Названы подозрительные для налоговой действия блогеров

Эксперт Моргунова: сигналом уклонения от налогов могут стать слишком большие доходы

Фото: unsplash

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может обратить внимание на блогера в случае, если он демонстрирует в сети слишком большие доходы. Об этом и о других действиях, которые могут вызвать у сотрудников налоговой службы подозрения, что инфлюенсер уклоняется от уплаты налогов, «Ленте.ру» рассказала сооснователь и директор по продуктам компании «Мое дело» Анастасия Моргунова.

Эксперт отметила, что блогеры обычно уклоняются от уплаты налогов с помощью дробления большого бизнеса на множество компаний и ИП. «Для налоговой подозрительно, что бизнес раздроблен без продуктивной цели — то есть не из-за разных деловых целей и сфер деятельности, а просто для того, чтобы уменьшить объем выплачиваемых налогов», — уточнила она.

Материалы по теме:
«Хороший бизнес инфоцыган» Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
«Хороший бизнес инфоцыган»Блогер Елена Блиновская заработала миллиарды рублей. За что задержали «королеву марафонов»?
28 апреля 2023
«Теперь все в блогеры подались» Что на самом деле интересует российских зумеров и правда ли, что они не хотят работать?
«Теперь все в блогеры подались»Что на самом деле интересует российских зумеров и правда ли, что они не хотят работать?
24 апреля 2023

По словам Моргуновой, сигналом уклонения от налогов может стать то, что сразу несколько компаний блогера занимаются одним и тем же видом деятельности и имеют одинаковых учредителей, директоров и адрес регистрации. Также она назвала подозрительной ситуацию, если у всех бизнесов один веб-сайт, одни рекламные инструменты, логотипы и расчетные счета.

Помимо этого, как сообщила эксперт, налоговая может заинтересоваться инфлюенсером, если в его компаниях работают одни и те же сотрудники. Использование внутригрупповых займов в виде кредитов, аренды оборудования или в любой другой форме является еще одним сигналом, что блогер пытается уклониться от уплаты налогов.

Моргунова добавила, что уровень и результаты бизнеса должны примерно соответствовать статусу, который демонстрирует блогер. Если инфлюенсер терпит большие убытки по упрощенной системе налогообложения, то подозрительной будет ситуация, если он демонстрирует слишком высокие доходы и крупные покупки, пояснила сооснователь компании «Мое дело».

Когда ФНС замечает вышеперечисленные сигналы, ей становится очевидно, что блогер получает больше, чем показывает налоговой, что дробление бизнеса непродуктивное и в действиях инфлюенсера прослеживается одна задача — платить меньше налогов, подытожила эксперт.

В конце апреля сообщалось, что ФНС планирует проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. В список вошли блогеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко и хип-хоп-исполнительница Инстасамка. Такое решение было принято вскоре после того, как в уклонении от уплаты налогов обвинили популярных блогерш Валерию Чекалину, известную как Лерчек, Александру Митрошину и Елену Блиновскую.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Рогов заявил о шантаже Украины в ситуации на Запорожской АЭС
Минюст предложил уточнить понятие «неправильных» карт России
Первые съедобные летние грибы появились в Подмосковье
Врач раскрыла способы сделать пенис визуально длиннее
В российском регионе 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала
В США раскрыли причины согласия Байдена на поставки истребителей F-16 Украине
Судебный пристав призналась в освобождении осужденных россиян от работ за деньги
В Госдуме обозначили сроки проведения судов на украинскими военными
Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.