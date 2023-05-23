Продавцы Wildberries устроили новую забастовку с криками «верните наши деньги»

Продавцы Wildberries устроили новый митинг после блокировки 2,5 миллиарда рублей на счетах

Продавцы маркетплейса Wildberries устроили новую забастовку. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 70 человек собрались у главного офиса Wildberries в Москве. Они требуют разблокировать их аккаунты, которые были заморожены после списания со счетов 2,5 миллиарда рублей из-за новых рекламных правил. При этом протестующие кричат: «Верните наши деньги!» «Возможно, мы будем обращаться к генпрокурору, потому что ситуация вышла за все возможные адекватные рамки», — пояснила адвокат инициативной группы Александра Бакшеева.

На место проведения митинга прибыли правоохранители. О задержаниях протестующих пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что Wildberries приостановил начисления за рекламу на время проведения следствия после митинга продавцов. Указывалось, что маркетплейс якобы достиг договоренностей с продавцами, собравшимися у офисов из-за списания примерно двух миллиардов рублей «за некие рекламные услуги».

При этом отмечалось, что руководство маркетплейса Wildberries разоблачило схему обмана, использовавшуюся сотрудниками. В компании заявили, что в схеме участвовали около 300 работников, которые обратились за помощью к мошенникам, создавшим специальный бот в Telegram. По нему продавцы пользовались услугами рекламы, не оплачивая их. В маркетплейсе заявили о намерении взыскать с сотрудников стоимость продвижения в полном объеме.