Власти Белгородской области опровергли сообщения еще об одной группе диверсантов
Гладков опроверг сообщения о входе еще одной диверсионной группы ВСУ в Борисовский район
Губернатор Вячеслав Гладков опроверг сообщения о входе еще одной диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовский район Белгородской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.
«Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было», — написал представитель власти.
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По его словам, ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию.
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