Власти Белгородской области опровергли сообщения еще об одной группе диверсантов

Гладков опроверг сообщения о входе еще одной диверсионной группы ВСУ в Борисовский район

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг сообщения о входе еще одной диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовский район Белгородской области. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

«Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было», — написал представитель власти.

По его словам, ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию.

22 мая глава приграничного российского региона сообщил, что на территорию Грайворонского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Позже на территории Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции.