В КПРФ ответили на сообщения о приемной чувашского депутата в сауне

Пресс-секретарь КПРФ Ющенко раскритиковал сообщения о приемной депутата-коммуниста в сауне

Ситуация с чувашским депутатом-коммунистом, которого проверяют из-за приемной для встреч с избирателями в сауне, является «заказом» оппонентов партии в рамках региональных избирательных кампаний. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, отметив, что об этом инциденте ему ничего не известно.

«Я такого не слышал, не знаю. Я прекрасно понимаю, что идет предвыборная избирательная кампания, и может произойти все что угодно. Всякие избирательные технологии, всякие "дельцы", манипуляции»., — сказал он.

Более того, Ющенко призвал не выносить региональные проблемы на федеральный уровень, добавив, что в свете текущей новостной повестки подобные сообщения не имеют информационной ценности.

Придавать значение всякого рода заказам, которые происходят в региональных избирательных кампаниях, мы не собираемся Александр Ющенко пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы

Ранее стало известно, что в отношении депутата из чувашского Новочебоксарска Евгения Евдокимова, который открыл приемную для встреч с избирателями в сауне своей матери, начата проверка со стороны региональной прокуратуры.

Сообщалось, что глава фракции КПРФ в регионе представлял отчеты о расходах на аренду в администрацию и получал компенсации в размере 9,6 тысячи рублей, однако, согласно имеющейся информации, избирателей в сауне депутат не принимал, а встречался с ними в одной из городских школ и в горкоме КПРФ.