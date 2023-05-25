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11:59, 25 мая 2023Россия

Российский депутат открыл приемную в сауне своей матери

Чувашский депутат Евдокимов открыл приемную для встреч с избирателями в сауне своей матери
Евгений Евдокимов

Евгений Евдокимов. Фото: страница Евгения Евдокимова во «ВКонтакте»

Депутат из чувашского Новочебоксарска Евгений Евдокимов открыл приемную для встреч с избирателями в сауне своей матери. В отношении народного избранника региональная прокуратура начала проверку, передает издание «ПравдаПФО».

Глава фракции КПРФ в российском регионе представлял отчеты о расходах на аренду в администрацию и получал компенсации в размере 9,6 тысячи рублей.

Как пишет чувашское издание, избирателей в сауне депутат Евдокимов не принимал. Он встречался с ними в одной из городских школ и в горкоме КПРФ.

В марте сообщалось, что в Калужской области депутату Малоярославецкого райсобрания Александру Лепендину, которого подвергли критике из-за того, что он не встал во время исполнения гимна России, пришла повестка в военкомат. Позже Лепендин объяснил, что не пригоден к военной службе.

В феврале он отказался вставать во время исполнения гимна России на отчете главы Малоярославецкого района. Лепендин связал свой поступок с усталостью из-за тренировки. Коллеги назвали такое оправдание глупым.

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Анна Щербакова
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