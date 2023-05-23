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19:55, 23 мая 2023Россия

Белгородский губернатор опроверг информацию о падении вертолета

Белгородский губернатор Гладков опроверг информацию о падении вертолета в регионе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Информация о вероятном падении вертолета в Белгородской области является фейковой. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали сообщения о вероятном падении вертолета в Прохоровском районе.

«Вертолет в Прохоровском районе не падал», — сказал глава области.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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Никита Абрамов
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