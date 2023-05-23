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19:17, 23 мая 2023Ценности

Девушка нарастила волосы за семь тысяч рублей и оконфузилась на мероприятии

Американка Али Гилмор оконфузилась на мероприятии из-за торчащих после наращивания волос

Фото: @alidgilmore

Пользовательница сети Али Гилмор из США оконфузилась на публике из-за торчащих волос после посещения парикмахерской. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что нарастила пряди в салоне за 90 долларов (примерно семь тысяч рублей). При этом, по ее словам, спереди прическа казалась красивой. Впоследствии американка отправилась на модное мероприятие вместе со своей матерью, которая села позади дочери.

В свою очередь, родственница сделала снимок, показав, как укладка Гилмор выглядит со стороны затылка. Так, натуральные волосы девушки длиной чуть ниже плеч контрастировали с наращенными прядями, доходившими до талии.

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«Возможно, это самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась со мной. (...) У меня много вопросов к специалистке, которой я заплатила за прическу», — отметила юзерша, комментируя произошедшее.

В январе TikTok-блогерша Джорджия Майкл показала неудачно наращенные за десятки тысяч рублей волосы и возмутила зрителей. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала фото желаемой прически. Она хотела ровные густые пряди до середины спины. Затем юзерша предстала перед камерой после посещения парикмахера. Ее натуральные волосы до плеч контрастировали с искусственными, которые доходили до пояса.

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Алина Гостева
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