Опубликовано видео из обстрелянного диверсантами российского города

Опубликовано видео из обстрелянного диверсантами города Грайворон Белгородской области

В сети выложили видео, снятое в города Грайворон Белгородской области после обстрела населенного пункта диверсантами. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны разбитые витрины продовольственного магазина. На видео слышен звук сработавшей сигнализации.

Диверсанты целенаправленно били по магазину, утверждает канал. Также были повреждены несколько жилых домов.

Ранее во вторник, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на Грайворон. По его словам, два дрона сбросили взрывные устройства на крыши жилых домов.

В Грайворонском округе Белгородской области продолжается зачистка после того, как 22 мая на территорию региона зашла диверсионно-разведывательная группа. Ранее сообщалось о ликвидации 39 проникших на российскую территорию диверсантов.

