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09:27, 23 мая 2023Россия

Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

Гладков: пострадавших при обстреле ВСУ в Белгородской области доставили в больницу

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Двух раненых при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей села Глотово в Белгородской области доставили в городскую больницу №2. Об этом 23 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести», — рассказал Гладков, уточнив, что пострадавшая семейная пара находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что у пострадавших диагностированы травмы, характерные для минно-взрывных ранений.

В понедельник, 22 мая, украинские войска на протяжении нескольких часов обстреливали Грайворонский округ, на территории которого расположено село Глотово. В небе над округом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Варвара Родикова
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