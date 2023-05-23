Катар предупредил Европу о нехватке газа

Министр энергетики Катара аль-Кааби: Европу от энергокризиса спасла теплая зима

Катар предупредил страны Европы о возможном энергетическом кризисе. Об этом заявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, его слова приводит Bloomberg.

Он отметил, что политика правительств по переходу к возобновляемым источникам энергии будет препятствовать инвестициям в ископаемое топливо и приведет к нехватке природного газа в ближайшее десятилетие, в том числе в Европе. «Экономическая стабильность и экологическая ответственность не являются взаимоисключающими понятиями. Должно быть и то, и другое», — сказал он на экономическом форуме в Дохе.

Аль-Кааби заявил, что единственное, что спасло человечество и Европу в этом году — это теплая зима и замедление темпов роста экономики во всем мире. По словам министра, если она восстановится в 2024 году, «худшее будет еще впереди».

Саудовский министр нефти и минеральных ресурсов Абдулазиз бен Салман аль-Сауд согласился с мнением Аль-Кааби. Он заявил, что политики в Великобритании и других странах чрезмерно оптимистичны в отношении того, как быстро возможно заменить нефть и газ возобновляемыми и экологически чистыми источниками энергии.

Цены на газ резко упали в этом году, в Европе они потеряли более 90 процентов от своего прошлогоднего пика. Нынешнее падение до уровня ниже 350 долларов эксперты объяснили высокой выработкой ветрогенерации, снижением спроса после завершения отопительного сезона и добровольным сокращением потребления газа промышленностью и населением.

