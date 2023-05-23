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05:01, 23 мая 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ пережить расставание

Психотерапевт Адам Блюм: интрижка поможет отвлечься от грустных мыслей после расставания

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Семейный психотерапевт Адам Блюм считает, что интрижка на одну ночь может облегчить страдания после тяжелого расставания. Неожиданный способ пережить разрыв он назвал в беседе с Glam.com.

Блюм объяснил, что в таких ситуациях полезно отвлечься от грустных мыслей. Одним из способов сделать это может быть секс с новым человеком. Кроме того, знакомство и общение являются социальным взаимодействием, которое крайне необходимо людям после расставания.

Специалист предупредил, что интрижки сопряжены с определенным риском для психического здоровья. В частности, необходимо понимать, что любая подобная связь быстро закончится. Помимо этого, он посоветовал внимательно выбирать партнера даже для одной ночи, поскольку после разрыва люди особенно ранимы, и неуважительное или пренебрежительное отношение может повредить их эмоциональному состоянию.

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Еще одна опасность, по словам Блюма, заключается в чувстве стыда, возникающем у некоторых людей после бурной ночи и не идущем на пользу их психическому состоянию. Психотерапевт рекомендовал не спешить соглашаться на секс с незнакомцем, если это противоречит моральным убеждениям.

Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке. По ее мнению, нежелание целоваться в губы и заниматься сексом говорит о скором крахе отношений.

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Екатерина Улитина
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