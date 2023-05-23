Шольц назвал желаемые итоги конфликта на Украине

Канцлер Германии Шольц: конфликт на Украине закончится ее вступлением в ЕС

Конфликт на Украине закончится ее вступлением в Европейский союз. Желаемые итоги назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на праздновании юбилея правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Bild.

«Горькая глава в истории нашего континента … закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского союза», — заявил политик.

Ранее Шольц оценил одно из возможных решений конфликта на Украине. По его мнению, замораживание конфликта на Украине не должно стать окончательным решением по урегулированию ситуации.

При этом немецкий канцлер призвал Европу не сжигать мосты с «другой Россией». Он добавил, что европейским странам стоит поддерживать связь с «представителями другой России, другой Беларуси» и, таким образом, сохранять открытыми перспективы демократического, мирного будущего обеих стран.