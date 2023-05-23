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07:52, 23 мая 2023Спорт

Психолог объяснил неприличный жест футболиста «Спартака» в матче против ЦСКА

Психолог Гущин назвал поведение футболиста «Спартака» Соболева в матче первобытно‑общинным

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Cпортивный психолог Вадим Гущин объяснил неприличный жест нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гущин заявил, что подобное поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве. «У ребенка доминируют инстинкты: хочу есть, хочу пить, хочу игрушку. Соболеву игрушку не дали, он противника уронил», — рассказал он. Психолог посчитал, что футболист продемонстрировал первобытно‑общинное животное поведение.

Дерби прошло 21 мая и завершилось со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 65-й минуте Соболев был удален за неприличный жест. Футболист приложил две руки к паху, выражая недовольство эмоциями соперника. Позднее нападающий извинился за несдержанность и назвал непозволительным свое поведение.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

Анастасия Борисова
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