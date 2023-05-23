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05:37, 23 мая 2023Бывший СССР

Украине предрекли статус особого члена НАТО для поставки F-16

Военный аналитик Михайлов: НАТО даст Украине статус особого члена для поставки F-16

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина получит от НАТО статус особого члена для поставок американских истребителей четвертого поколения F-16. Такой вариант в беседе с URA.RU допустил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

По его мнению, возможен вариант, при котором Украина присоединится к альянсу в границах, подконтрольных Киеву. И лишь после Вашингтон передаст самолеты, зная, что в таком случае F-16 не окажутся целями для российской авиации и средств ПВО.

22 мая глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернов заявил, что альянс призвал страны-участницы предоставить стране членство в альянсе во время саммита в Вильнюсе. До этого стало известно, что на саммите НАТО в Литве планируется создать совет Украина — НАТО, который «будет служить пропуском к будущему членству». После этого у Киева появится право созывать заседания совета и просить помощи стран альянса по разным вопросам.

Политолог Дмитрий Леви в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что условием вступления страны в НАТО является отсутствие действующих территориальных споров. «Ее устав в этом плане достаточно либеральный, там не прописаны подробности и нюансы, — заметил он. — Поскольку вопрос членства Украины, по словам Леви, исключительно политический, то и ситуацию можно трактовать по-разному».

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Марина Совина
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