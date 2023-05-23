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11:03, 23 мая 2023Наука и техника

Разработан пятиминутный тест на эффективность антибиотика против бактерии

Nature Microbiology: разработан пятиминутный тест на эффективность антибиотика

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Команда ученых из Каролинского института в Швеции представила пятиминутный тест на эффективность антибиотика для уничтожения бактериальной инфекции. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Для этого они разработали специальный молекулярный метод под названием 5PSeq, который основан на секвенировании мРНК, расщепляемой бактериями при синтезе белков. Тест показывает, как на бактерии влияют различные внешние факторы, например, при воздействии антибиотиками.

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В ходе экспериментов авторы протестировали способ на 96 видах бактерий разных типов, полученных из сложных образцов. Через несколько минут уже можно было идентифицировать результат, но наибольшая точность достигалась примерно через полчаса.

Определение эффективности препарата при воздействии на бактерии важно, поскольку многие патогены выработали лекарственную устойчивость. Однако такие анализы обычно могут занимать часы или дни, тогда как лечение требуется назначить как можно оперативнее, чтобы избежать осложнений для пациента. Часто в таких случаях назначается антибиотик широкого спектра действия, что увеличивает риск развития резистентности.

Помимо измерения устойчивости к антибиотикам, метод может быть полезен для понимания того, как бактерии справляются со стрессом и взаимодействуют друг с другом и со своими хозяевами.

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Елена Апазиди
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