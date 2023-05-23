Отсудившая у Трампа миллионы журналистка подала новый иск

AP: отсудившая у Дональда Трампа $5 млн журналистка Джин Кэрролл подала новый иск

Американская журналистка, телеведущая, писательница Элизабет Джин Кэрролл (Elizabeth Jean Carrol), отсудившая у бывшего президента США Дональда Трампа 5 миллионов долларов, подала новый иск. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Уточняется, что уже после вынесения вердикта по делу о попытке изнасилования женщина потребовала от политика как минимум 10 миллионов долларов. Новый иск был подан в понедельник, 22 мая. Как утверждают адвокат Кэролл, после суда Трамп продолжал допускать уничижительные высказывания в ее адрес. Подобные действия они сочли удвоением морального ущерба.

Адвокат экс-лидера США отказался комментировать информацию о новом иске. Сам Трамп заявлял, что никогда не видел «эту женщину».

Ранее стало известно, что суд в США признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Присяжные пришли к выводу, что политик домогался ее весной 1996 года, однако не совершил изнасилования, в котором его обвиняли первоначально. Трампу присудили выплату компенсации в размере двух миллионов долларов, а также три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и за ущерб ее репутации.

В свою очередь, Трамп подал апелляцию на вердикт американского суда.