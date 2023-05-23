В ДНР рассказали о желании ВСУ разрушить Артемовск

Пушилин: ВСУ пытались разрушить Артемовск, так как город не стал «неприступной крепостью»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались разрушить Артемовск, так как город не стал для них «неприступной крепостью». Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима "неприступной крепостью"», — отметил он.

Врио главы региона напомнил, что ранее над городом был водружен флаг России. Пушилин также отправился в город, чтобы установить флаг ДНР на одном из административных зданий Артемовска.

Ранее он рассказал, что посетит населенный пункт для оценки объема предстоящих восстановительных работ. Кроме того, Пушилин сообщал о постоянной эвакуации мирного населения из Артемовска. По его словам, только за 20 и 21 мая бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогли 116 жителям перебраться в город Шахтерск.