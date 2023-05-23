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17:44, 23 мая 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о желании ВСУ разрушить Артемовск

Пушилин: ВСУ пытались разрушить Артемовск, так как город не стал «неприступной крепостью»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались разрушить Артемовск, так как город не стал для них «неприступной крепостью». Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Что говорить, разрушений много, противник старался стереть Артемовск с лица земли, раз уж он не стал для украинского режима "неприступной крепостью"», — отметил он.

Врио главы региона напомнил, что ранее над городом был водружен флаг России. Пушилин также отправился в город, чтобы установить флаг ДНР на одном из административных зданий Артемовска.

Ранее он рассказал, что посетит населенный пункт для оценки объема предстоящих восстановительных работ. Кроме того, Пушилин сообщал о постоянной эвакуации мирного населения из Артемовска. По его словам, только за 20 и 21 мая бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогли 116 жителям перебраться в город Шахтерск.

Кристина Есикова
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