Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2023 года. Статистика доступна на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В плей-офф турнира сборная Швейцарии встретится с командой Германии, сборная Швеции — с командой Латвии, сборная США — с Чехией, сборная Канады — с Финляндией. Матчи пройдут 25 мая в 16:20 и 20:20 по московскому времени.

Ранее 23 мая бывший тренер сборной России Владимир Крикунов призвал поддерживать команды США и Канады на чемпионате мира. Специалист объяснил свои слова тем, что в этих странах российским хоккеистам не запрещено выступать.

Чемпионат мира-2023 проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был принять Петербург, однако из-за санкций IIHF место проведения было перенесено, а сборные России и Белоруссии пропускают первенство.