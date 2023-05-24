Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее на сайте главы Белоруссии сообщили, что в рамках форума Лукашенко встретится со своими зарубежными коллегами и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

При этом белорусский президент не намерен принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Делегацию от республики возглавит вице-премьер страны.