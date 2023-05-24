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12:33, 24 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву на Евразийский экономический форум

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее на сайте главы Белоруссии сообщили, что в рамках форума Лукашенко встретится со своими зарубежными коллегами и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

При этом белорусский президент не намерен принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. Делегацию от республики возглавит вице-премьер страны.

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Алевтина Запольская
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