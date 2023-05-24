Стало известно о планах Лукашенко в Москве

Президент Белоруссии Лукашенко посетит Евразийский экономический форум в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит II Евразийский экономический форум, который пройдет в Москве 24-25 мая. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«На полях мероприятий глава белорусского государства встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко не планирует лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Посол республики в России Дмитрий Крутой уточнил, что делегацию от Белоруссии на ПМЭФ возглавит вице-премьер страны.

22 мая представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 24 мая президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером.