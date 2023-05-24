Участника «Легиона "Свобода России"» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область Андронникова

МВД России объявило в розыск члена запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» Максимилиана Андронникова. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина был в составе диверсионно-разведывательной группы, напавшей со стороны Украины на территорию Белгородской области.

Согласно базе данных МВД, Андронников разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

Следственный комитет России в марте возбудил против него уголовное дело по статье 208 УК РФ («Участие гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России»).

Андронников родился в Сочи. Он участвовал в деятельности ультранационалистических организаций в России.