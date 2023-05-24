Командование спецопераций США получит самолеты Sky Warden

Командование спецопераций США получит первые турбовинтовые самолеты Sky Warden октябре

Командование специальных операций США (US SOCOM) в октябре получит первые турбовинтовые самолеты AT-802U Sky Warden, предназначенные для разведки и непосредственной авиационной поддержки. Об этом пишет журнал Air & Space Forces.

Отмечается, что Sky Warden находится в мелкосерийном производстве. SOCOM планирует получить 26 самолетов в рамках начального этапа производства. Эти самолеты пройдут эксплуатационные испытания, а в марте 2025 года будет принято решение о серийном производстве.

Всего SOCOM планирует приобрести 75 Sky Warden. Самолеты будут использовать для разведки и нанесения высокоточных ударов в ходе операций по борьбе с повстанцами в Африке или на Ближнем Востоке. В SOCOM подчеркнули, что сейчас для выполнения этих задач используют множество различных самолетов.

Sky Warden создали на основе легкого двухместного штурмовика AT-802U, который стал развитием сельскохозяйственного самолета. Sky Warden предназначен для эксплуатации на неподготовленных площадках. Базовая версия самолета оснащена двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-67AG мощностью 1350 лошадиных сил. Sky Warden может нести бомбы и управляемые ракеты.

В августе 2022 года стало известно, что US SOCOM выбрало самолет AT-802U Sky Warden в рамках программы Armed Overwatch. Согласно контракту, компания Air Tractor начнет выпускать планеры, которые будут модифицировать специалисты компании L3Harris.