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21:16, 24 мая 2023Мир

МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»

Глава МИД Бразилии Виейра заявил об опасности попыток «отменить Россию» и ввести санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: РИА Новости

Руководство Бразилии считает рискованными попытки отдельных стран «отменить Россию» и ввести против нее санкции, заявил министр иностранных дел южноамериканской республики Мауро Виейра. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, односторонние санкции не помогают найти пути решения проблем путем переговоров. Дипломат подчеркнул, что они «сужают пространство для диалога и сильнее закручивают опасную спираль конфронтации». Он напомнил, что Бразилия готова поддержать усилия мирового сообщества для обсуждения возможностей разрешения ситуации на Украине.

«Мы говорим со всеми действующими лицами, которым заявили о готовности помочь в сближении для достижения переговорного решения и устойчивого мира», — подчеркнул он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил провести саммит ООН по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Марина Совина
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