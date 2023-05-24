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14:27, 24 мая 2023Экономика

Инфляция в Великобритании рекордно снизилась

Инфляция в Великобритании в апреле снизилась до 8,7% впервые с марта 2022 года

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Годовая инфляция в Великобритании в апреле составила рекордно низкие 8,7 процента, следует из данных Национальной статистической службы страны (ONS). Более медленный рост цен наблюдался лишь в марте 2022 года — 7 процентов. 

Ослаблению инфляции поспособствовало снижение цен на электричество и газ в сравнении с весной 2022 года, отмечает служба. Однако базовая инфляция, при расчете которой не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 6,8 процента, что стало максимумом с марта 1992 года, оценил Reuters.

Рекордный рост цен наблюдался и в сфере услуг. Несколько замедлилась после мартовского пика продуктовая инфляция — с 19,2 до 19,1 процента. Мартовский показатель был наибольшим с 1977 года, напоминает агентство.

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Хотя в целом динамика оказалась положительной, Банк Англии ожидал более впечатляющих результатов — замедления до 8,4 процента. Экономисты, опрошенные Reuters, и вовсе предполагали падение инфляции до 8,2 процента.

Текущий показатель в 8,7 процента вывел Великобританию в лидеры по росту цен среди стран G7 наравне с Италией, обращает внимание Reuters. В попытках обуздать рост цен в мае ЦБ страны поднял ключевую ставку 12-й раз подряд — до 4,5 процента годовых. Это максимальный уровень с октября кризисного 2008 года.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что угроза рецессии в Великобритании миновала — страна «сохранит положительный экономический рост» в 2023 году. Новый прогноз аналитиков отражает неожиданную устойчивость спроса в стране, которой способствовали в том числе быстрый рост заработных плат и увеличение государственных расходов.

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Софья Ермакова
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