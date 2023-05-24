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13:00, 24 мая 2023Силовые структуры

Мосгорсуд освободил бывшего директора футбольной академии «Чертаново»

Мосгорсуд освободил бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина
Николай Ларин

Николай Ларин. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мосгорсуд освободил бывшего директора футбольной академии «Чертаново» 49-летнего Николая Ларина и заменил ему реальный срок на условный, сократив его на шесть месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Судья посчитал смягчающими обстоятельствами полное возмещение ущерба и благотворительную деятельность фигуранта.

В сентябре 2022 года Ларин был осужден на три года за мошенничество. По данным следствия, в декабре 2018 года и январе 2020 года он завысил число обучающихся в академии спортсменов, чтобы получить от государства дополнительные субсидии. Из московского бюджета на расчетный счет учебного заведения были необоснованно перечислены 36 миллионов рублей, которые расходовались на другие цели, в том числе на выплату премий.

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Елизавета Новикова
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