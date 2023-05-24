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13:13, 24 мая 2023Россия

В России коммунальщики извинились за выкрашенные в синий и желтый цвета скамейки

В Пензе коммунальщики извинились за выкрашенные в синий и желтый цвета скамейки

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Пензе коммунальщики извинились перед горожанами за скамейки, выкрашенные в цвета украинского флага. Об этом сообщает сетевое издание «ПензаИнформ».

Несколькими днями ранее один из жителей города обратил внимание на скамейки, выкрашенные в синий и желтый цвета. Мужчина заявил, что близкие участников спецоперации могут воспринять это как оскорбление или насмешку.

В пензенском управлении ЖКХ сообщили, что краска была закуплена заранее. «Социально-политического значения выбранные цвета в себе не несут», — отметили там. Скамейки уже перекрасили.

Ранее в ХМАО директор школы написала донос на ученицу за косички с цветными лентами, которые напомнили женщине цвета украинского флага. После этого и ряда других подобных случаев в Госдуме уточнили, является ли и ношение или демонстрация синего и желтого цветов основанием для задержания и привлечения к юридической ответственности.

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Алан Босиков
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