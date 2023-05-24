Опубликован финальный трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером

В сети появился финальный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером

Студия Warmer Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Флэш» с актером Эзрой Миллером в главной роли. Ролик был размещен на YouTube-канале DC.

Картина расскажет о том, как персонаж по имени Барри Аллен (эту роль исполнил Эзра Миллер) предпримет попытку отправиться в прошлое ради спасения своих родителей, что обернется угрозой для всего мира.

В актерский состав проекта также вошли Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Бэтмена, Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Супергерл Кары Зор-Эл и другие.

Режиссером ленты, дата премьеры которой назначена на 16 июня этого года, выступил Андрес Мускетти, в прошлом работавший над двумя частями фильма «Оно».

Ранее американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг рассказал, что остался под приятным впечатлением после просмотра фильма «Флэш».

В феврале этого года зрители призвали бойкотировать «Флэш» из-за поведения актера Эзры Миллера, исполнившего главную роль.