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00:04, 25 мая 2023Спорт

FIS уравняла мужские и женские дистанции на чемпионатах мира по лыжным гонкам

FIS уравняла мужские и женские дистанции на ЧМ по лыжным гонкам и изменит их на Олимпиаде
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Markku Ulander / Reuters

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально уравняла мужские и женские дистанции на чемпионатах мира. Об этом сообщается на сайте организации.

«Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — добавили в FIS. Спортсмены будут соревноваться в гонках на 10, 20 и 50 километров, в скиатлоне 10+10 километров, эстафете четыре по 7,5 километров, а также в командном и личном спринте.

В сезоне-2022/2023 организация уже утвердила равные дистанции на Кубке мира. Мужчины и женщины бегали гонки на 10, 20 и 50 километров.

Кроме того, в среду, 24 мая, на заседании исполкома FIS приняли решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го года.

Ксения Курашкина
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