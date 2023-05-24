FIS уравняла мужские и женские дистанции на чемпионатах мира по лыжным гонкам

FIS уравняла мужские и женские дистанции на ЧМ по лыжным гонкам и изменит их на Олимпиаде

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально уравняла мужские и женские дистанции на чемпионатах мира. Об этом сообщается на сайте организации.

«Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с Международным олимпийским комитетом (МОК)», — добавили в FIS. Спортсмены будут соревноваться в гонках на 10, 20 и 50 километров, в скиатлоне 10+10 километров, эстафете четыре по 7,5 километров, а также в командном и личном спринте.

В сезоне-2022/2023 организация уже утвердила равные дистанции на Кубке мира. Мужчины и женщины бегали гонки на 10, 20 и 50 километров.

Кроме того, в среду, 24 мая, на заседании исполкома FIS приняли решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го года.