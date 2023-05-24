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11:03, 24 мая 2023Наука и техника

Яблоки и ежевика снизили риск развития старческой «хрупкости»

American Journal of Clinical Nutrition: яблоки и ежевика снизили риск старческой астении

Фото: Elizabeth George / Unsplash

Ученые из Гарвардской медицинской школы и других исследовательских центров обнаружили, что вещества, содержащиеся в яблоках и ежевике, снижают риск развития синдрома старческой астении или «хрупкости». Выводы работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Синдром старческой астении приводит к повышенной вероятности переломов в случае падений, а также к инвалидности, госпитализации и смерти. Часто в качестве меры профилактики рекомендуется потреблять больше белка. Однако теперь специалисты обнаружили новые продукты для предотвращения риска «хрупкости».

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Авторы проанализировали данные 1701 человека, за которыми наблюдали на протяжении 12 лет. У всех пациентов исходно не было диагностировано синдрома, но за период исследования он развился у 13,2 процента участников.

Оказалось, что употребление растительных продуктов, содержащих флавонолы, может снизить риск развития «хрупкости». В частности, на каждые десять миллиграммов флавонолов в день вероятность синдрома снижалась на 20 процентов. Такого уровня легко достигнуть при приеме в день одного яблока среднего размера.

Причем подобный эффект фиксировался не при употреблении всех флавоноидов, а именно флавонолов (разновидность флавоноидов, один из них — кверцетин). Кверцетином особо богаты ежевика и яблоки.

Будущие исследования планируют сосредоточить на пользе диет с использованием флавонолов с более широкой расовой и этнической выборкой участников.

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Елена Апазиди
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