В Британии заявили о конце господства Запада

FT: рост влияния БРИКС означает конец американского доминирования и господства G7

Западу придется признать, что он больше не сможет управлять миром из-за роста влияния БРИКС. Об этом заявил британский экономист и обозреватель Financial Times (FT) Мартин Вольф.

По его мнению, время однополярности под США и экономическое господство Большой семерки (G7) закончились. «Да, "Большая семерка" должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов», — написал Вольф.

Автор указал на то, что «намерение 19 стран присоединиться к БРИКС» свидетельствует о том, что объединение находится «на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группой» на международной арене. «Членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий», — заключил Вольф.

Ранее сообщалось, что в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Политики также считают, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

До этого сообщалось, что к БРИКС захотели присоединиться порядка 13 стран. По данным посла ЮАР в Москве Макетуки, 6 из 13 стран уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

