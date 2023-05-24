Российские военные ликвидировали офицера ВСУ под Запорожьем

«РВ»: российские военные ликвидировали офицера ВСУ Гулевского под Запорожьем

Российские военные ликвидировали офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Гулевского под Запорожьем. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации военкоров, украинский подполковник погиб 19 мая от осколочного ранения. «Осколок пробил сердце», — сказано в сообщении «РВ».

Гулевский родился в населенном пункте Старая Ушица в Днепропетровской области. В прошлом офицер участвовал в наступательной операции ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области.

Накануне сообщалось, что под Артемовском уничтожили командира отделения украинского президентского полка спецназначения Ростислава Кария. «Ростислав Карий воевал в элитном президентском полку спецназначения, был участником Карательной операции на Донбассе, потом воевал в Буче и Ирпене в начале прошлого года, в итоге ликвидирован нашими на фланге у Бахмута», — говорится в сообщении.

