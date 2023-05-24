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20:01, 24 мая 2023Культура

Опубликован новый трейлер продолжения кинофраншизы «Индиана Джонс»

В сети появился новый трейлер фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Студия Lucasfilm опубликовала новый трейлер фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Видеоролик под названием «Кража» (англ. Steal) появился на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Действие продолжения приключенческой кинофраншизы разворачивается в 1969 году, в разгар холодной войны и космической гонки между СССР и США. Сюжет картины расскажет о противостоянии пожилого археолога Индианы Джонса с бывшими нацистами, которых американское правительство привлекло к работе в НАСА. В борьбе со злодеями Джонсу помогает его крестница Хелена.

В новом трейлере показали главное сокровище фильма — Колесо судьбы, которое, по легенде, было открыто Архимедом. Саундтреком видео стала песня Sympathy for the Devil британской рок-группы The Rolling Stones.

Главные роли исполнили Харрисон Форд и Фиби Уоллер-Бридж. В ленте также сыграли Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис и Тоби Джонс. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд. Премьера «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоялась 18 мая в рамках Каннского кинофестиваля.

Сергей Равин
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