Президент Сербии заявил о намерении бороться за возвращение смертной казни

Президент Сербии Вучич заявил о своем намерении добиваться возвращения смертной казни

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу РТС заявил о своем намерении добиваться возвращения смертной казни. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду политически бороться в Европе и во всем мире [за возвращение смертной казни]», — сказал он.

По словам политика, не может быть другого наказания за недавнюю стрельбу в Белграде и Младеноваце. «Вы не можете убить монстра, которому 13 или 14 лет, но тот, кто этому способствовал, должен понести самое тяжелое наказание», — отметил Вучич.

Трагедия произошла в общине Младеновац в ночь на 5 мая. По предварительным данным, подозреваемый — 21-летний Урош Б. — поссорился с полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, где попытался скрыться от полиции.

3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда. В результате произошедшего погибли девять человек, еще семеро было ранены.