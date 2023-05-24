Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:00, 24 мая 2023Силовые структуры

Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии

В Новосибирске суд дал 5 лет колонии мужчине за разбойное нападение на офис микрокредитов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя за разбойное нападение на офис по выдаче микрокредитов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье162 УК РФ («Разбой»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2023 года вечером новосибирец пришел в офис микрофинансовой организации «Деньги в руки» и, угрожая ножом, потребовал от сотрудника деньги. На тот момент в кассе было 1600 рублей, которые нападавший забрал, после чего скрылся.

Полиция задержала его позже и отдала под суд.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за нападения на автозаправочную станцию и банковское отделение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии
Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения
Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.