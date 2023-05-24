Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии

В Новосибирске суд дал 5 лет колонии мужчине за разбойное нападение на офис микрокредитов

В Новосибирске суд приговорил к пяти годам лишения свободы 29-летнего местного жителя за разбойное нападение на офис по выдаче микрокредитов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье162 УК РФ («Разбой»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2023 года вечером новосибирец пришел в офис микрофинансовой организации «Деньги в руки» и, угрожая ножом, потребовал от сотрудника деньги. На тот момент в кассе было 1600 рублей, которые нападавший забрал, после чего скрылся.

Полиция задержала его позже и отдала под суд.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за нападения на автозаправочную станцию и банковское отделение.

