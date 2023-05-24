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22:18, 24 мая 2023Бывший СССР

В Армении прокомментировали высказывание Пашиняна о Захаровой

В Армении допустили, что Пашиняна подставили с заявлением о представителе МИД РФ Захаровой
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

В Армении допустили, что премьер-министра страны Никола Пашиняна подставили с высказыванием об официальном представителе МИД России Марии Захаровой. Таким образом ситуацию прокомментировал РИА Новости дипломатический источник.

Сообщается, что Захарова оценила заявление армянского премьера о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и указала, что для России как посредника в урегулировании важно понимать позицию Еревана. В свою очередь Пашинян заявил, что российское внешнеполитическое ведомство не может комментировать его слова, а должно принимать их к сведению.

«МИД Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашиняна просто подставили», — заявил дипломатический источник.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. «При этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку», — отметил он.

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Марина Совина
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