Названы способы определить местоположение смартфона с отключенной геолокацией

Эксперт Мясоедов: определить местоположение смартфона можно без ГЛОНАСС и GPS

Отключение геолокации на смартфоне не поможет скрыть ото всех местоположение его владельца. Эксперт Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» назвал способы определить, где именно находится телефон.

«Вероятность стать жертвой киберпреступника, получившего данные о вашей локации вполне реальна», — отметил он.

По словам Мясоедова, определить местоположение смартфона сотового можно без модулей ГЛОНАСС и GPS.

«Отправляя сообщения в мессенджере, размещая фотографии в социальных сетях или просто открывая сайт в браузере, гаджет обменивается с сервером метаданными», — предупредил специалист.

Эксперт также отметил, что метаданные несут информацию об интернет-провайдере. Таким образом, злоумышленники могут определить, в каком доме живет человек.

Павел Мясоедов объяснил, что у каждого устройства есть свой уникальный сетевой идентификатор. Каждый раз, когда гаджет подключается к публичной сети Wi-Fi, то адрес становится достоянием общественности.

Также важно учитывать технологию триангуляции. Эксперт отметил, что три ближайшие вышки связи позволяют определить местоположение сотового телефона с точностью до 300 метров.

Кроме того, к ухищрениям можно отнести геотаргетинг с помощью вредоносного программного обеспечения. Программы пишут звук, соотносят его с данными из мессенджеров. Далее с помощью нейросетей выдают разработчикам вероятные локации жертвы.

В этом случае самым эффективным способом защиты станет использование кнопочного телефона и частая смена географических точек. Также Мясоедов посоветовал не пользоваться публичными Wi-Fi cетями и включать по возможности VPN.

Ранее эксперт Ваге Закарян назвал способ, позволяющий распознать слежку смартфона за владельцем. Он объяснил, что на данный момент разработано множество программ, способных передавать конфиденциальную информацию о пользователе смартфона третьим лицам. Выявить работу этих приложений можно по нескольким признакам. В частности, смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, отметил Закарян.

