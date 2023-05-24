Унесенный ветром диван пролетел по воздуху и врезался в дом

Metro: в Турции заметили летящий по воздуху диван

В турецком городе Анкара унесенный сильным ветром диван упал с балкона 35-этажного здания, пролетел по воздуху значительное расстояние и врезался в дом. На видео произошедшего обратило внимание издание Metro.

17 мая на Анкару обрушились проливные дожди и ураганный ветер. Скорость ветра достигала 45 километров в час. Ураган снес крыши и выбил окна зданий, вырвал деревья с корнем и поднял в воздух обломки. По меньшей мере один человек был ранен.

Во время урагана местный житель Онур Калмаз выглянул из окна, чтобы проверить свой автомобиль, и заметил сдутый с балкона многоэтажного дома диван. Мужчина снял произошедшее на видео. На сделанной им записи видно, как диван летит по воздуху, после чего врезается в дом и падает на землю. «Никто не пострадал, но мы были напуганы», — отметил Калмаз.

Ранее сообщалось, что житель Турции, прославившийся благодаря вирусному видео, на котором его уносит ветром на зонтике, заявил о своем намерении участвовать в национальной космической программе. Непродолжительный полет принес Кочадали популярность и шуточное звание «первого турка, отправившегося в космос».