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20:04, 24 мая 2023Из жизни

Унесенный ветром диван пролетел по воздуху и врезался в дом

Metro: в Турции заметили летящий по воздуху диван

В турецком городе Анкара унесенный сильным ветром диван упал с балкона 35-этажного здания, пролетел по воздуху значительное расстояние и врезался в дом. На видео произошедшего обратило внимание издание Metro.

17 мая на Анкару обрушились проливные дожди и ураганный ветер. Скорость ветра достигала 45 километров в час. Ураган снес крыши и выбил окна зданий, вырвал деревья с корнем и поднял в воздух обломки. По меньшей мере один человек был ранен.

Во время урагана местный житель Онур Калмаз выглянул из окна, чтобы проверить свой автомобиль, и заметил сдутый с балкона многоэтажного дома диван. Мужчина снял произошедшее на видео. На сделанной им записи видно, как диван летит по воздуху, после чего врезается в дом и падает на землю. «Никто не пострадал, но мы были напуганы», — отметил Калмаз.

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Алиса Дмитриева
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