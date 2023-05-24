Раскрыта стоимость поездки в Испанию летом для россиян

АТОР: стоимость летних туров в Испанию без перелета начинается от 38 тысяч рублей на двоих

Летние путевки в Испанию у российских туроператоров стоят меньше 500 евро на двоих без перелета. Цены на путевки раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

У компании «Веди Групп» тур на 10 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле на побережье Коста-Брава обойдется в 442 евро (38 тысяч рублей) на двоих. Аналогичная поездка в Коста-Дорада стоит 648 евро (56 тысяч рублей) на двоих, а Барселону — 1300 евро (112 тысяч рублей) на двоих.

При этом, как отмечают эксперты, сейчас в Испанию из России нет прямых рейсов, но долететь можно со стыковкой в Стамбуле или Абу-Даби. Авиабилеты у Turkish Airlines в обе стороны стоят примерно 120 тысяч рублей на одного человека, а билеты Etihad Airways обойдутся в 75 тысяч рублей на пассажира, однако во втором случае пересадка будет дольше.

В АТОР также напомнили, что Испания наиболее лояльная страна в плане выдачи шенгенских виз россиянам и это влияет на спрос. «В целом по Испании больше бронируют экскурсионные и сити-туры, меньше ввиду дорогой авиаперевозки – отдых на морских курортах, таких как Коста-Брава, Коста-Дорада, Майорка, Коста-Бланка», — уточнили в компании PAC Group.

Ранее в мае портал SchengenVisaInfo подсчитал, что чаще других стран Евросоюза (ЕС) шенгенские визы в 2022 году россиянам выдавали Испания, Италия и Финляндия. Больше всех виз в ЕС россиянам оформило консульство Испании в Москве: почти 144 тысячи въездных документов. Консульство Италии выдало почти 89 тысяч виз, Финляндии — 82 тысячи.