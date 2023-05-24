VK запустила уникальный проект

Голосовой помощник Маруся расскажет вдохновляющие истории успеха резидентов «Таврида.АРТ»

Арт-кластер «Таврида» совместно с голосовым помощником Маруся от VK запустили проект, который познакомит россиян с вдохновляющими историями успеха. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы проекта создали сборник, в который вошли мотивационные аудиозаписи от экспертов и резидентов «Тавриды.АРТ» — платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, искусства и культуры. В них они рассказывают о своем профессиональном опыте, дают советы начинающим специалистам и напутствия тем, кто не уверен в правильности своего выбора.

Сборник из 11 записей историй охватывает такие направления, как дизайн, музыка, театр, танцы и живопись. Каждая аудиозапись длится не более трех минут и начинается со специально созданной для проекта фоновой музыки. Чтобы голосовой помощник запустил вдохновляющую историю, нужно произнести: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды».

Свои истории и наставления для проекта уже записали Илья Киборг, Ника Дубик, Тема Куба, Twins Kovl, Retunec и Илья ALLERGIA. В дальнейшем коллекция аудиозаписей с историями успеха будет пополняться.

Ранее сообщалось, что пользователи голосового помощника Маруся смогут послушать два сборника сказок, которые озвучили российские знаменитости.