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18:16, 24 мая 2023Интернет и СМИ

VK запустила уникальный проект

Голосовой помощник Маруся расскажет вдохновляющие истории успеха резидентов «Таврида.АРТ»

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Арт-кластер «Таврида» совместно с голосовым помощником Маруся от VK запустили проект, который познакомит россиян с вдохновляющими историями успеха. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы проекта создали сборник, в который вошли мотивационные аудиозаписи от экспертов и резидентов «Тавриды.АРТ» — платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, искусства и культуры. В них они рассказывают о своем профессиональном опыте, дают советы начинающим специалистам и напутствия тем, кто не уверен в правильности своего выбора.

Сборник из 11 записей историй охватывает такие направления, как дизайн, музыка, театр, танцы и живопись. Каждая аудиозапись длится не более трех минут и начинается со специально созданной для проекта фоновой музыки. Чтобы голосовой помощник запустил вдохновляющую историю, нужно произнести: «Маруся, включи вдохновение от Тавриды».

Свои истории и наставления для проекта уже записали Илья Киборг, Ника Дубик, Тема Куба, Twins Kovl, Retunec и Илья ALLERGIA. В дальнейшем коллекция аудиозаписей с историями успеха будет пополняться.

Ранее сообщалось, что пользователи голосового помощника Маруся смогут послушать два сборника сказок, которые озвучили российские знаменитости.

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Варвара Кошечкина
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