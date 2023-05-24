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15:49, 24 мая 2023Россия

Под Москвой шестилетний мальчик попал в больницу после посещения ТЦ

KP.RU: в Клину шестилетний мальчик в ТЦ врезался в стеклянную дверь на беговеле

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В подмосковном Клину шестилетний мальчик попал в больницу после посещения торгового центра. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, дошкольник пришел в ТЦ вместе с отцом и младшим братом. По залам ребенок передвигался на беговеле — маленьком детском велосипеде без педалей.

На траволаторе мужчина пропустил старшего сына на беговеле вперед, а сам следил за младшим. Тем временем шестилетний мальчик на большой скорости скатился вниз, не сумел затормозить и врезался в стеклянную дверь магазина.

Посетители ТЦ вызвали бригаду медиков. У пострадавшего диагностировали перелом костей носа, сотрясение головного мозга и множественные ушибы и гематомы. Его госпитализировали.

19 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге четыре школьника отравились наркотиками и попали в реанимацию.

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Анна Щербакова
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