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15:39, 24 мая 2023Бывший СССР

Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме

Фото: Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Евразийского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

На видео, опубликованном пресс-службой, глава государства выходит из самолета в московском аэропорту.

Ранее в столицу России прибыли президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров. Они оба планируют принять участие во втором Евразийском экономическом форуме.

Также стало известно, что 24 мая Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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