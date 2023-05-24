Президент Казахстана прибыл в Москву

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Евразийского экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

На видео, опубликованном пресс-службой, глава государства выходит из самолета в московском аэропорту.

Ранее в столицу России прибыли президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров. Они оба планируют принять участие во втором Евразийском экономическом форуме.

Также стало известно, что 24 мая Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.