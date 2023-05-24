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12:35, 24 мая 2023Бывший СССР

Президент Киргизии прилетел в Москву

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву для участия в Евразийском экономическом форуме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия во втором Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщила его пресс-служба.

Сообщается, что самолет Жапарова приземлился в московском аэропорту «Внуково 2».

Киргизский лидер 24 мая примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире», а 25 мая посетит заседание ВЕЭС, на котором будут обсуждаться «ряд актуальных вопросов интеграции на евразийском пространстве».

Ранее стало известно, что в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также примет участие в Евразийском экономическом форуме.

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Алевтина Запольская
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