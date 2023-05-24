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13:55, 24 мая 2023Мир

Захарова прокомментировала поставки F-16 на Украину

Захарова назвала поставки F-16 на Украину очередным витком эскалации конфликта

Фото: Wally Santana / AP

Поставки истребителей американского производства F-16 на Украину являются очередным витком эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Это очередной этап эскалации конфликта и дестабилизация ситуации на Европейском континенте», — сказала дипломат, добавив, что последствия таких поставок западными странами «абсолютно не просчитываемы».

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По словам Захаровой, европейские союзники США по НАТО «идут в этом фарватере американском, видимо, просто не отдавая себе отчет, чем закончатся потом подобные эксперименты».

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты истребителей F-16 начнут обучаться в июле 2023 года. По его прогнозам, обсуждение возможных поставок F-16 начнется не раньше осени.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией. По его мнению, решение о передаче Киеву этих истребителей «в конце концов созреет».

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Глеб Бажуткин
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