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17:00, 24 мая 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил самую древнюю покоящуюся галактику

Nature: телескоп Уэбба обнаружил самую древнюю покоящуюся галактику

Фото: Nature

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил массивную и плотную галактику, которая удалена на собственное расстояние, равное 25 миллиардам световых лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Галактика GS-9209 образовалась всего через 600-800 миллионов лет после Большого взрыва и на настоящий момент является самой ранней галактикой из обнаруженных. Свет от нее шел около 12,5 миллиарда лет, однако с того момента, как он был испущен, Вселенная успела расшириться, и сейчас эта галактика располагается гораздо дальше светового расстояния.

Несмотря на то, что GS-9209 примерно в десять раз меньше Млечного Пути, в ней столько же звезд, сколько и в нашей галактике. Их совокупная масса примерно в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца, и они успели образоваться за короткое время до того, как GS-9209 стала покоящейся. Сейчас возраст галактики, какой ее видят астрономы, достигает 1,25 миллиарда лет.

GS-9209 содержит в своем центре сверхмассивную черную дыру, которая в пять раз больше, чем характерно для галактики с таким количеством звезд. Рост сверхмассивных черных дыр высвобождает огромное количество высокоэнергетического излучения, которое может нагреваться и выталкивать газ из галактик. Это могло привести к остановке звездообразования в GS-9209, поскольку звезды образуются, когда облака пыли и частиц газа внутри галактик коллапсируют под собственным весом.

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Александр Еникеев
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