19:22, 29 апреля 2026Мир

В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Конфликт на Украине позволил России реструктуризировать и модернизировать свои вооруженные силы. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, передает РИА Новости.

«Они использовали войну на Украине для реструктуризации и модернизации своих боевых сил», — сказал он.

По словам Кейна, Россия также сохраняет значительный ракетный потенциал и крупнейший в мире ядерный арсенал, которые представляют для США и НАТО «устойчивую угрозу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не оставляет попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжает работать в этом направлении.

