19:27, 29 апреля 2026

Новую форму стюардесс американской авиакомпании описали фразой «дешевый пластик»

Марк Успенский
Марк Успенский

Кадр: CactusBoyScout / Reddit

Новую форму одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines описали фразой «дешевый пластик». Гардероб членов экипажа обсудили пользователи форума Reddit.

К публикации был прикреплен ролик с обновленными нарядами членов экипажа — они вернулись к фирменной темно-синей палитре, заменив ею фиолетовый цвет. «Буду скучать по старой форме», «Почему все выглядит так дешево? Ткань похожа на пластик», «Надеюсь, на этот раз ваша форма не будет вызывать сыпь», «Удачи вам во время посадки в одежде из 100-процентного полиэстера в летнюю жару», — писали юзеры.

Ранее пассажирка самолета сфотографировала клопа в салоне Delta Air Lines и напугала пользователей сети. Автор публикации отметила, что спустя 20 минут после вылета заметила, как по ее ноге ползет крупный клоп.

