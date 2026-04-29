Михайлов высказался о своей армии поклонниц

Певец Стас Михайлов признался, что не знает, за что его любят женщины

Певец Стас Михайлов, автор хитов «Все для тебя» и «Без тебя», признался, что не знает, за что именно его обожают женщины. Его слова передает kp.ru.

Артист заявил, что не до конца понимает секрет своей популярности.

«Это такой бахвальский ответ должен быть. Откуда же я знаю? Наверное, за песни. За то, что я какой есть, такой и есть», — сообщил Михайлов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова. Медиаменеджер предположил, что артист потерял свою популярность и народную любовь, потому что его репертуар остается однообразным.